نفذت وزارة الداخلية اليوم (الخميس) بمنطقة الرياض.، حكم القتل قصاصاً في الجان سعد بن فرج بن خميس الدوسري -سعودي الجنسية- لإقدامه على قتل مبارك بن علوش بن مبارك الدوسري -سعودي الجنسية-، بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت لوفاته بسبب خلاف بينهما.



وأوضحت في بيان أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا،وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني سعد بن فرج بن خميس الدوسري اليوم (الخميس) بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.



ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.