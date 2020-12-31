أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 140 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 171 حالة إضافية، و9 وفيات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 362.741 حالة، من بينها 2665 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 368 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 353.853 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6223 حالة وفاة، وبالتالي تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.54%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.73%، ونسبة الوفيات 1.75%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (55)، منطقة مكة المكرمة (31)، المنطقة الشرقية (21)، منطقة المدينة المنورة (8)، منطقة عسير (6)، منطقة القصيم (6)، منطقة تبوك (5)، منطقة الجوف (3)، منطقة نجران (2)، منطقة الباحة (1)، منطقة حائل (1)، منطقة جازان (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (43)، مكة المكرمة (12)، الدمام (12)، جدة (12)، تبوك (5)، المدينة المنورة (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (33)، جدة (15)، مكة المكرمة (10)، الدمام (7)، الهفوف (6)، العقيق (5)، الخرج (5)، المدينة المنورة (4).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.