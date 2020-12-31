دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال منصة نظام «أمن»، بحضور مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز المغلوث، ومدير فرع مركز المعلومات الوطني الرائد سعود الشهراني، ومدير شعبة الاتصالات وتقنية المعلومات بشرطة عسير الرائد فيصل البارقي، وذلك بمكتبه بمقر الإمارة.

واطلع الأمير تركي بن طلال على آلية عمل المنصة التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة، وتيسير نقل المعلومة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، إذ تعد نواة للربط بين الإمارة وشرطة المنطقة إلكترونياً من خلال تمكين المختصين بوكالة الشؤون الأمنية بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونياً بشكل لحظي ويومي وأسبوعي وشهري، وكذلك توفير خاصية البحث والاستعلام عن القضايا الجنائية والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، إضافة إلى عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات والموقوفين.