وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في 5 يناير القادم.وتسلم أمير قطر الرسالة خلال استقباله في الديوان الأميري بقصر الدوحة أمس (الأربعاء) الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف. فيما استعرض الجانبان مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية. وأوضح الحجرف أن المجلس يدخل العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق، لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة.