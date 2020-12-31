رفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبدالله الجدعان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة.وقال: «إنّ موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم الهيئة سيمكنها من المضي قدما نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية نحو حماية عقارات الدولة وتعظيم دورها التنموي والاقتصاي والرفع من كفاءتها الإنتاجية». وأشار إلى أن التنظيم يؤطر الأدوار التنظيمية والتنفيذية لهيئة عقارات الدولة من خلال إنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف وتحقيق حوكمة فاعلة وموثوقة واعتماد الشفافية وكفاءة الإنفاق في منظومة عقارات الدولة، لرفع مساهمة القطاع العقاري الحكومي في الناتج المحلي ورفد الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، والمضي قدما نحو آفاق واعدة للتنمية العقارية والاقتصادية.