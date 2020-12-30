أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على أهمية توعية الأسر والشباب بالإفادة من الإجازات واستثمار الوقت بما يعود بالنفع على المواطنين والوطن، وشدد الأمير حسام خلال تدشينه (برنامج الأسرة والإجازة) والذي ينفذه وزارة الشؤون الإسلامية على العناية بأفراد المجتمع من خلال برامج ومبادرات الشؤون الإسلامية



التذكير والوعظ بالحسنى وتوظيف الكلمة الطيبة في مخاطبة الناس باختلاف مستويات وعيهم وثقافتهم، وتطلع لتكثيف الطرح المعزز لقيم المواطنة والانتماء والمحافظة على الممتلكات العامة خصوصاً في الحدائق والمنتزهات.

فيما قدم مدير عام الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة مرزوق بن عبدالله الرويس شرحاً مفصلاً عن أهداف البرنامج الذي يأتي تجسيداً لعناية الوزارة بأفراد المجتمع على كافة فئاتهم وخاصة فئة الشباب والشابات بتوعيتهم وإرشادهم بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة في نفوسهم، وترسيخ مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر –حفظهم الله- وتحذيرهم من الفرق الضالة والجماعات المنحرفة.

وثمن الرويس لأمير المنطقة اهتمامه بهذا الجانب التوعوي ما يساعد المجتمع على رفع مستوى الوعي. وتأصيل مفهوم الانتماء لهذا الوطن المبارك والتمسك بتعاليم ديننا الحنيف.

يذكر أن برنامج (الأسرة والإجازة) يتضمن دروسا ومحاضرات وكلمات وعظية عدة منها حضورياً وعن بعد، ومن عناوين المحاضرات: (الإجازة بين التفريط والاستغلال - الآثار الاجتماعية للتربية الحسنة - حفظ الوقت - التهاون في تربية الابناء - آداب النزهة - السهر.. أضراره وآثاره والعلاج على ضوء الكتاب والسنة).