رأس رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، الاجتماع السادس لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1442هـ، والذي عقد بتقنية الاتصال عن بُعد، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية ووكيلها للدراسات العليا والبحث العلمي المكلف -أمين المجلس المكلف- الدكتور سعد بن دعجم أن المجلس ناقش عدداً من الموضوعات واتخذ حيالها التوصيات اللازمة. وأضاف دعجم، أن من التوصيات التي اتخذها المجلس التوصية بالموافقة على مشروع إعادة هيكلة الجامعة التي تضمنت التوصية بإنشاء عدد من الكليات والأقسام العلمية في الجامعة، وفي فرع تهامة والرفع بشأنها إلى مجلس شؤون الجامعات، والتوصية بالموافقة على برنامج الماجستير في نظم المعلومات الإدارية (مدفوع الرسوم)، بقسم نظم المعلومات الإدارية بكلية الأعمال، إضافة إلى إعادة تشكيل هيئة تحرير مجلة الجامعة للدراسات اللغوية.