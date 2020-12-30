وقف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة صباح اليوم (الأربعاء)، على سير العمل بمركز لقاح كورونا بمحافظة جدة يرافقه مدير الشوون الصحية الدكتور مشعل السيالي وعدد من قياديي صحة جدة، إذ اطلع معاليه على الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح وعلى الآلية المتبعة هناك وكيفية التأكد من البيانات المسجلة من قبل المواطن أو المقيم حسب الفئات المستهدفة، التي وضعت من قبل وزارة الصحة، والاستماع لشرح مفصل عن المركز والدور الذي يقدمه في آلية التخزين للقاح.

وزار أيضاً العيادات المخصصة للتطعيم والسعة الاستيعابية بها والعدد المستهدف لكل عيادة والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح.

وفي الختام التقى بعدد من المواطنين والمقيمين أثناء تواجدهم في أماكن الانتظار لأخذ اللقاح، إذ أبدوا ارتياحهم للخدمات المقدمة من قبل الوزارة، وقالوا إنها تضاهي المراكز العالمية وفق بروتوكولات عالية في التباعد الاجتماعي لكل غرفة.

وقدم معالي الوزير شكره وتقديره للعاملين بالمركز، وأشاد بالدور الذي يقومون به، والسعي في تحقيق الهدف المأمول وهو أخذ المواطنين والمقيمين اللقاح، وتقدم العناية الصحية لهم.