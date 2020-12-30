أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أنها تواصلت مع منتج مسلسل «ضحايا حلال» ومسؤولي القناة التي قامت ببثه لإيقاف بث المسلسل وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة، وتطبيق الإجراءات النظامية على المؤسسة المنتجة والقناة.

وقالت الهيئة في بيان لها نشرته اليوم (الأربعاء): اطلعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على المحتوى الذي يعرضه مسلسل «ضحايا حلال» الذي يبث من خلال تطبيق «شاهد المشفر»، وتبين عدم إجازة المسلسل من قبل الهيئة، وعدم مراعاة ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.

وقد تواصلت الهيئة مع منتج المسلسل ومسؤولي القناة لإيقاف بث المسلسل وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

كما قررت الهيئة تطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بالمخالفة على المؤسسة المنتجة للمسلسل والقناة التي قامت ببثه عبر المنصة التابعة لها.