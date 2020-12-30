أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تنفيذ حملة التطعيم بلقاح فايروس كورونا (كوفيد 19) في ثلاث مناطق رئيسة الرياض جدة المنطقة الشرقية لتشمل بعد ذلك المناطق كافة.ويعد مركز تلقي اللقاحات في العاصمة الرياض أحد أكبر المراكز المتنقلة الذي أنشئ أخيراً ويخدم أكثر من 10 آلاف مستفيد في اليوم الواحد، ويمكن زيادة العدد عند الحاجة في حالات الطوارئ، وجُهز بأفضل المعدات الطبية الحديثة إلى جانب الكوادر البشرية النوعية المؤهلة في استقبال الراغبين في تلقي اللقاح عبر تطبيق «صحتي»، الذي أعلنت عنه وزارة الصحة. ويضم المركز أكثر من 550 غرفة طبية مجهزة إلى جانب كادر تمريضي متخصص ومدرب وعدد من الموظفين والموظفات القائمين بأعمال الخدمات العامة يومياً من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً. وفي محافظة جدة استقبلت الصالة الجنوبية في مطار الملك عبد العزيز جميع الراغبين في التطعيم ضد كورونا لتوفر جميع الخدمات الأساسية، ومصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة في (84) غرفة مجهزة بكل الخدمات الطبية لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة.وفي مركز المعارض الدولية بالظهران في المنطقة الشرقية، تنفذ وزارة الصحة حملة التطعيم عبر (84) غرفة لتلقي اللقاحات. وستعمل الوزارة على فتح العديد من المراكز في مناطق المملكة الأخرى والمحافظات التابعة لها ضمن المرحلة الثانية، لتعمل بذلك على شمولية تلقي اللقاح والاستفادة منه للجميع دون استثناء.