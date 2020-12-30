كثفت الجهات الأمنية في مناطق المدينة المنورة والقصيم ونجران، جولاتها الميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تساهم في انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، المتمثلة في عدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الفم والأنف والتجمعات المخالفة.وشملت جولات رجال الأمن الميدانية، الأسواق التجارية، والمواقع المخصصة لرياضة المشي، والعديد من المحلات التجارية بمختلف أنشطتها، والتأكد من التزام العاملين بها بهذه الإجراءات، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.