نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لذوي الشهيدين الجندي أول لؤي بن حسين محمد فقيهي، والجندي أول فواز بن محمد علي حكمي، من منسوبي الحرس الوطني، اللذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيدين الفقيهي والحكمي عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذين استشهدا في ميدان العزّ والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.