واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، المستشار والمتحدث الرسمي بإمارة منطقة تبوك علي بن مصلح القحطاني بوفاة والدته رحمها الله.

وأعرب أمير تبوك عن خالص تعازيه لعلي القحطاني ولكافة أسرتهم بوفاة فقيدتهم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب علي القحطاني عن عظيم شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة منه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وحرصه الدائم على مشاركة أبناء المنطقة أفراحهم واتراحهم، سائلا الله العلي القدير أن يجزيه خير الجزاء.