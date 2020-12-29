أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية أن أجهزة الرصد الزلزالي لم تسجل أي هزة أرضية بمحافظة القريات.

وأوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم الهيئة طارق أبا الخيل، عدم صحة ما تردد عن وجود هزة أرضية بالقريات، وأضاف أنه لم يتم رصد أي هزات أرضية، ودعا لعدم الالتفات للشائعات، والتأكد من أن المعلومات صادرة عن الهيئة، إذ إنها الجهة الحكومية المسؤولة عن مراقبة النشاط الزلزالي بما لديها من شبكة وطنية حديثة للرصد، كما تعد المصدر الوحيد الذي يعتد ببياناته ومعلوماته التي تنشرها بصورة مستمرة على موقعها الإلكتروني.

وكان مغردون بوسائل التواصل الاجتماعي تحدثوا عن شعورهم بهزة أرضية خفيفة بالمحافظة وهو ما نفاه أبا الخيل قطعاً.