أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (119) حالة مؤكدة جديدة للإصابة بفايروس كورونا (COVID 19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة ( 362339) حالة، من بينها (2790) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (393) حالة حرجة، كما تم تسجيل (174) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (353353) حالة.فيما بلغ عدد الوفيات (6196) حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة، كما تم إجراء (30109) فحوصات مخبرية جديدة.ودعت الصحة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفايروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.