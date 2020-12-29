حررت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل، 520 مخالفة ضريبية، إثر تنفيذها 3064 زيارة تفتيشية في مختلف المناطق الأسبوع المنصرم.وشملت الزيارات التفتيشة المطاعم، والخدمات المهنية، وورش الصيانة، وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، وتحصيل ضريبة أعلى وأقل من النسبة الأساسية، وعدم وجود عنوان المنشأة على الفاتورة الضريبية.وأوضحت هيئة الزكاة والدخل أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة خلال الأسبوع الماضي كانت إثر بلاغات وردت إلى الهيئة من قبل المستهلكين عبر قنوات التبليغ المعتمدة، إذ بلغ عدد البلاغات المتلقاة 297 بلاغاً في نفس الفترة.ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.وطالبت المستهلكين بالتبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو عبر التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال حدا أدنى. ​