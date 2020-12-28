اجتمع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في بلدية خميس مشيط، اليوم (الإثنين)، بمنسوبي بلدية خميس مشيط، بحضور رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي. ويأتي الاجتماع لتعزيز المبادرات والأعمال البلدية ومناقشة المواضيع التي تخدم العمل البلدي والتنموي بالمحافظة.

وقدم رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي عرضاً مرئياً لجهود البلدية في معالجة 280 حفرةً في الطرق الرئيسية والفرعية، ومعالجة هُبوطات الطرق، إلى جانب الدراسات والمشاريع القائمة. وناقش الحميدي جملةً من المواضيع المتعلقة بالخدمات البلدية، مؤكدًا أن مثل هذه الاجتماعات الدورية من شأنها متابعة الأعمال وتقديم الخدمات البلدية بالشكل المطلوب، مشددًا على دور البلديات عمومًا في التنمية وتطوير المشاريع والخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكدًا أن الأمانة وبلدياتها يعملون معاً لتقديم أرقى الخدمات من خلال التواصل والاطلاع على المشاريع والأعمال القائمة، مشيدًا بدور بلدية خميس مشيط في متابعة الأعمال ونسب الإنجاز في عددٍ من المشاريع والأعمال القائمة ومنها مشروع تطوير وادي عتود ومشاريع الطرق، حاثا منسوبي البلدية على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى العمل البلدي وسرعة إنجاز المعاملات في وقتها دون تأخير لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا أن القطاع البلدي يعيش فترة تحول في ضوء رؤية 2030 وبرامج التحول، مشيدًا بالقرارات والتوصيات والتقارير التي تقدمها البلدية بما يتوافق مع متطلبات وحاجات المستفيدين، موجهاً بمتابعة الحاجات وسبل دعمها وإنهائها مع الجهات المنفذة وفق توجيهات أمير المنطقة ووزير الشؤون القروية والبلدية.

وأوضح الدكتور الحميدي أنه نُوقش خلال الاجتماع عدد من الحاجات والرؤى المستقبلية التي تتطلبها تنمية المحافظة إلى جانب التأكيد على الاهتمام بأسواق النفع العام وسوق الخضار والمواشي والمسالخ والنظافة العامة بالمحافظة والمراكز التابعة لها مع الاهتمام بالحملات الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية.

من جهته، شكر رئيس بلدية خميس مشيط، أمين منطقة عسير على متابعته الدائمة للخدمات والمشاريع البلدية بالمحافظة، واعدًا ببذل المزيد للارتقاء بالخدمات البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها.

يذكر أن أمين منطقة عسير تفقد ميدانيًا قبل فترة، وبتوجيه أمير المنطقة، عددًا من المشاريع البلدية في محافظة خميس مشيط، بحضور رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي، موجهاً بدقة التنفيذ والانتهاء وفق المواعيد المحددة مسبقًا.