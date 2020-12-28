أتاحت وزارة الصحة ممثلة في بنوك الدم بمناطق المملكة وعبر منصة «صحة» خدمة استعلام نتائج فحص ما قبل الزواج ووصول النتيجة للمقبلين على الزواج في منازلهم. وتتيح هذه الخدمة التي أطلقت مؤخرا للمقبلين على الزواج متابعة طلبهم وكذلك السرية في الإطلاع على نتائج ما قبل الزواج والتسهيل على المواطنين عناء المراجعة لبنوك الدم لاستلام نتائج الفحص، إذ تصل رسالة نصية على الهواتف الخاصة بالعريس والعروسة، يستطيعون من خلال الرابط الذي تحمله الرسالة الإطلاع على نتائج الفحص والطباعة للشهادة وتسليمها للماذؤن الشرعي عند كتابة عقد النكاح.