أعلنت وزارة الداخلية رصد 16.843 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19» خلال أسبوع، وذلك من 1442/5/5 وحتى 1442/5/11.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (4709)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(2876), ثم منطقة القصيم بـ(2061)، فالجوف بـ(1756)، والمدينة المنورة بـ(1744)، والمنطقة الشرقية بـ(1396)، وتبوك بـ(637)، وحائل بـ(435)، والحدود الشمالية بـ(434)، وعسير بـ(351)، ونجران بـ(211)، وجازان بـ(133)، فالباحة بواقع (100).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.