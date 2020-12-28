أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 119 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 174 حالة إضافية، و11 وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 362.339 حالة، من بينها 2790 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 393 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 353.353 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6196 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.52%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 0.76%، في حين بلغت نسبة الوفيات 1.71%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (40)، المنطقة الشرقية (25)، منطقة مكة المكرمة (24)، منطقة القصيم (9)، منطقة المدينة المنورة (6)، منطقة عسير (5)، منطقة نجران (4)، منطقة تبوك (2)، منطقة الجوف (2)، منطقة حائل (1)، منطقة الباحة (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (36)، جدة (11)، مكة المكرمة (10)، الدمام (7)، بقيق (7)، المدينة المنورة (5)، الخبر (5)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (47)، جدة (20)، مكة المكرمة (10)، الدمام (10)، ينبع (9)، تبوك (7)، عنيزة (5)، المدينة المنورة (4).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.