اتجهت مدارس التعليم العام إلى نشر نتائج اختبارت نهاية الفصل الدراسي الأول إلكترونياً، وذلك عن طريق نظام نور أو إرسالها مباشرة لأولياء الأمور باستخدام برامج التواصل مثل الواتساب وغيره.



وتأتي هذه الخطوه حرصاً من الوزارة على استكمال تجربة التعلم عن بعد، والتي أثبتت نجاحها بشكل واضح، حيث وجهت الوزاره المدارس بالقيام بإغلاق النتائج بعد استكمال عمليات التصحيح والرصد حتى تظهر النتائج في حسابات أولياء الأمور في نظام «نور»، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم طباعة الشهادات ورقياً، إلا في أضيق الحدود وعدم توزيعها مباشره، وأن لا يكون هناك حضور لاستلامها من قبل الطلاب، وإنما يتم الاكتفاء بإشعارهم بها إلكترونياً.