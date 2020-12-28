أدى حادث اصطدام سيارتين على الطريق الدائري الرابع بمكة، إلى وفاة شاب وإصابة 6 آخرين بإصابات مختلفه تراوحت بين الخطرة ومتوسطة الخطورة.



وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن غرفة عمليات الهيئة تلقت عند الساعة التاسعه والنصف من مساء أمس (الأحد) بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث اصطدام وانقلاب سيارة في الطريق الدائري الرابع باتجاه جدة، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 6 فرق إسعافية، حيث تبين عند وصولهم وجود حالة وفاة و6 إصابات، إصابتان خطرتان و4 إصابات متوسطة الخطورة، وقد جرى تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت 5 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، كما نقلت إصابة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.