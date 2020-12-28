شهدت المنطقة الشرقية اليوم (الاثنين) انطلاق حملة التطعيم بلقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، وذلك بعد افتتاح مركز لقاحات كورونا في مركز معارض الظهران الدولي.

ورصدت «عكاظ» بدء التطعيم بتلقي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، إضافة إلى عدد من المواطنين والمقيمين.





















وبعد تلقيه اللقاح، صرح أمير الشرقية بقوله: الإجراءات كانت سلسة، وجميع الأمور تسير وفق أعلى ترتيب، واللقاح كأي لقاح عادي، وبالكاد يشعر الشخص بآثار التطعيم، والنتائج التي سمعناها محليا وعالميا كلها مطمئنة، وننصح الجميع خصوصا الفئات التي تحتاج إلى التطعيم بأن تبادر إلى أخذ اللقاح، والأمر اختيار وسيكون متاحا للجميع كما أعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهو متوفر الآن في منطقتنا العزيزة، وندعو الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء والبلاء عن البلاد والعالم، وفي نفس الوقت علينا اتخاذ الاحترازات اللازمة، وحتى وإن تلقينا اللقاح يجب أن نستمر في التباعد وارتداء الكمامات، وندعو الله للجميع بالسلامة والشفاء وأن يعم السلام والرخاء على بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع.

يذكر أن مركز اللقاحات في المنطقة الشرقية يعد المركز الثالث على مستوى المملكة، وذلك بعد تدشين مركز اللقاحات في الرياض، ومركز اللقاحات في جدة.