كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، عن إنجاز مشاريع تنموية في محافظة جدة بتكلفة إجماليه تقدر بأكثر من مليارين و500 مليون ريال، موجهاً الأمانة ومحافظة جدة بإعداد مخطط لتطوير الأحياء العشوائية التي ستتم زيارتها في القريب العاجل.وأعرب خلال جولته التفقدية في محافظة جدة، والتي رافقه فيها المحافظ الأمير مشعل بن ماجد، عن سعادته بهذه الجولة والاطلاع على مشاريع المحافظة، فشكراً للقائمين عليها ولكل سعودي تولى أعمال هذه المشاريع، كما أفخر بهذه المدينة وأهلها فشكراً لهم.ورفع شكره وتقديره للقيادة الرشيدة نظير الاهتمام البالغ الذي تحظى به المنطقة ومحافظة جدة، وما قدمته من دعم لتطوير المنطقة وخدمة أهلها.ووقف أمير منطقة مكة المكرمة، خلال الجولة على عددٍ من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة، واستمع إلى شرحٍ عن سير العمل فيها ونسب ومواعيد إنجازها.وتفقد في بداية الجولة مشروع ‫قبة جدة، الذي يعد أكبر قبة متصلة وأكبر قبة فراغية كروية في العالم والكائن على مساحة 308 آلاف متر مربع، وستكون مركزاً لاستضافة كافة المعارض والمؤتمرات ‏والفعاليات المحلية والعالمية، وتبلغ مساحة الصالة 34618 م2، فيما يصل ارتفاعها 46 م، مشروع تطوير حديقة الأمير ماجد الواقعة على مساحة 120 ألف م2،واطلع على أعمال ومكونات مشروع الواجهة البحرية بأبحر الجنوبية الواقع على مساحة 180 ألف م2 ويحوي ساحات وممرات مشاة بطول 2800م،‏وتفقد الأمير خالد الفيصل خلال الجولة مشروع تقاطع نفق طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز مع طريق المدينة، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 70%، وزار مشروع بحيرة الأربعين واطلع على عرض عن تطويره الذي تنفذه وزارة الثقافة ‬بالتعاون مع ‫أمانة جدة،‬ ويحوي مسطحات خضراء وممرات للمشاة.وفي نهاية الجولة، زار أمير منطقة مكة غرفة التحكم بمشروع محطة السلام الذي بلغت نسبة إنجازه 99%، وشاهد تجربة لضخ المياه.ثمّ ترأس في مقر محافظة جدة، اجتماعاً للمجلس المحلي استعرض خلاله المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها، وسُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشاريع المتأخرة.أبرز المشاريع- قبة جدةيعد أكبر قبة متصلة وأكبر قبة فراغية كروية في العالم يقع على مساحة 308 آلاف متر مربع، وستكون القبة مركزاً لاستضافة كافة المعارض والمؤتمرات ‏والفعاليات المحلية والعالمية، وتبلغ مساحة الصالة 34618 م2، فيما يصل ارتفاعها 46 م، وتتسع مواقف المشروع لـ 5200 مركبة.- تطوير حديقة الأمير ماجديقع مشروع تطوير حديقة الأمير ماجد على مساحة 120 ألف م2، وتبلغ نسبة إنجازه 82%، ويحتوي على ممشى بطول 900م ومنطقة ألعاب للأطفال تقع على مساحة 9 آلاف م2.- الواجهة البحرية في أبحر الجنوبيةيقع على مساحة 180 ألف م2 ويحوي ساحات وممرات مشاة بطول 2800م.- طريق التحلية وبحيرة الأربعينأنجزت الجهات المعنية 70% من مشروع تقاطع نفق طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز مع طريق المدينة، لتحرير الحركة المرورية، كما يحوي مشروع بحيرة الأربعين مسطحات خضراء وممرات للمشاة.