مكنت وزارة الصحة منسوبيها من الحصول على إجازاتهم السنوية بعد إيقافها لمدة عشرة أشهر نظراً للحاجة الطارئة لوجودهم آنذاك بسبب انتشار فايروس كورونا.وأوقفت الوزارة منح الإجازات لمنسوبيها بشكل كامل منذ منتصف شهر رجب الماضي بالتزامن مع ظهور إصابات بفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك للاستفاده القصوى من كافة الكوادر الطبية والممارسين الصحيين في القطاعين العام والخاص، إلا أن وكالة الوزارة لشؤون الموارد البشرية أصدرت تعميمها أخيراً والذي يقضي بالسماح بمنح الإجازات السنوية بما يتوافق مع اللوائح التنفيذية المنظمة لذلك وبما لا يؤثر على مستوى تقديم الخدمة الطبية.