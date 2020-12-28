تلقت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة لهيئة عقارات الدولة 117 ألف طلب تملك خلال الأسبوع الأول منذ إطلاق المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات تعديل وتملك العقارات للمواطنين التي انطلقت يوم الخامس من شهر جمادى الأولى الحالي.وأظهرت إحصائية أصدرتها الأمانة أن عدد الطلبات القائمة بلغ أكثر من 61 ألف طلب وعدد الطلبات المكتملة أكثر من 30 ألف طلب، فيما بلغ عدد زوار المنصة مليوني زائر منذ إطلاق المنصة.وسيستمر استقبال الطلبات لمدة عام هجري اعتباراً من تاريخ إطلاق المنصة يوم الأحد الماضي.