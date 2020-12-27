أكدت وزارة الصحة أن لقاح «كوفيد-19» يحمي من الإصابة بفايروس كورونا المستجد، ويطور الاستجابة المناعية للجسم بشكل آمن وفعال، ويوفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح سيسمح برفع عمليات الحظر في الدول، وتخفيف التباعد الاجتماعي، وعودة الحياة لطبيعتها تدريجياً.

وفيما يتعلق بطريقة عمل اللقاحات، ذكرت الوزارة أنها تقلل من مخاطر الإصابة من خلال مساعدة دفاع الجسم الطبيعي للحماية.

وأشارت إلى أنه عند أخذ اللقاح يستجيب الجهاز المناعي عبر التعرف على الفايروس فور دخوله الجسم، وإنتاج الأجسام المضادة بشكل طبيعي لمحاربة المرض.