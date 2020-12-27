دشن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم، مشاريع منظومة البيئة والمياه البالغ عددها 11 مشروعاً بتكلفة تجاوزت 576 مليون ريال، وكذلك وضع حجر الأساس لـ6 مشاريع مائية وزراعية وبيئية أخرى بتكلفة مالية بلغت أكثر من 234 مليون ريال، بحضور نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.

ونوه أمير حائل بالدعم المستمر من القيادة الحكيمة لمشاريع المنطقة في مجالات البيئة والمياه، وبدور وزير البيئة والمياه والزراعة والقائمين على فروع الوزارة بالمنطقة، مبيناً أن تحول مسيرة هذه المشاريع من مرحلة الفكرة والحلم إلى مرحلة الواقع والتنفيذ يجعل الجميع يتفاءل بالمستقبل في ظل تناغم مختلف الوزارات والإدارات الخدمية وتكاملها والدور الفاعل للقطاع الخاص، مؤكداً حرصه على دفع منظومة تنموية شاملة تحقق النماء للمنطقة وتعود على المواطن والمقيم بالخير.

وأوضحت الوزارة أن المشاريع النوعية تم تنفيذها وفق أفضل الممارسات العملية التي تعكس سير الوزارة ممثلة في شركة المياه الوطنية ‏وفق إستراتيجية متناغمة وخطط تنفيذية مترابطة لتحقيق الاستدامة المائية والبيئة في المنطقة، مبينة أن أول هذه المشاريع يتمثل في ربط القرى الواقعة على الدرع العربي بخط ناقل للمياه يصل بين «فيضة بن سويلم» ومحافظة الشملي بأطوال بلغت 65 كم، ضمن مشروع المياه الشامل وإيصالها للمستفيدين بتكلفة مالية تجاوزت 42 مليون ريال.

وبينت الوزارة أن المشاريع شملت تنفيذ خط نقل المياه من طابة إلى محافظة الشنان ومركز فيد بأطوال تجاوزت 44 كم، وبتكلفة مالية تجاوزت 20 مليون ريال، كما شملت كذلك تنفيذ مشروعين لشبكات المياه في محافظتي الشملي والغزالة بأطوال تجاوزت 417 كم لخدمة أكثر من 23 ألف مستفيد، وبتكلفة مالية بلغت أكثر من 72 مليون ريال، ضمن إيصال مياه الشرب للمستفيدين وزيادة نسبة الخدمات لتغطية المياه في المنطقة.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ مشروعين لاستبدال عدادات المياه القديمة بأخرى ذكية بمدينة حائل ومحافظات وقرى المنطقة، لتصل نسبة تغطية العدادات الذكية بالمنطقة إلى 100%، حيث أسهم في ربط الدوائر الإلكترونية وتشغيل نظام القراءات عن بعد ‏دون تدخل بشري، وبتكلفة مالية تجاوزت قيمتها 64 مليون ريال، منوهةً بأنه تم تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة حائل، ومضاعفة سعة المعالجة اليومية بها من 75 ألف م3 في اليوم الواحد، لتصل ‏إلى 150 ألف م3 يوميًا، وتستهدف خدمة أكثر من 229 ألف مستفيد بتكلفة تجاوزت 167 مليون ريال.