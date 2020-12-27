صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3 مواطنين في العقد الثالث من العمر)، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأوضح المتحدث أن المتهمين الثلاثة امتهنوا سرقة المركبات واستخدامها في السطو على المتاجر والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات، وتقدر قيمة المسروقات بـ(320,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.