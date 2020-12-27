سمحت وزارة الصحة لمنسوبيها من ممارسين صحيين وغيرهم، بإمكانية تمتعهم بإجازاتهم السنوية، بعد أن جرى إيقافها لمدة 10 أشهر ماضية نظراً للحاجة الطارئة لوجودهم آنذاك بسبب تفشي وباء كورونا.

وكانت الوزارة قد أوقفت منذ منتصف شهر رجب الماضي منح الإجازات بشكل كامل، وذلك مع بدء تفشي حالات كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، وذلك من أجل الاستفادة القصوى من كافة الكوادر الطبية والممارسين الصحيين في القطاعين العام والخاص، إلا أن وكالة الوزارة لشؤون الموارد البشرية أصدرت تعميمها أخيرا، يقضي بالسماح بمنح الإجازات السنوية، بما يتوافق مع اللوائح التنفيذية المنظمة لذلك، وبما لا يؤثر على مستوى تقديم الخدمة الطبية.