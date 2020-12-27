تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم الأحد، عددا من المشاريع والخدمات البلدية في أبها، يرافقه عدد من منسوبي إدارة المشاريع بالأمانة.

وقال الحميدي إن هذه الجولة تهدف إلى متابعة الأعمال ميدانيًا وتنفيذ الخطط والبرامج المُعدة من الأمانة ومناقشة عددٍ من الاحتياجات والرؤى المستقبلية التي تتطلبها المدينة، مشيرًا إلى أهمية دفع عجلة التنمية والتطوير للخدمات المقدمة للمستفيدين وتقديم أرقى الخدمات البلدية، مشيدًا بنسب الإنجاز القائمة في عددٍ من المواقع المتنوعة، مؤكدًا أنها محل متابعة الأمانة واستلامها في مواعيدها المحددة وفق أفضل التصاميم العملية.

وفي السياق ذاته وخلال الجولة، وقف أمين المنطقة ميدانيًا على عددٍ من المواقع في مدينة أبها ومنها طريق الأمير سلطان وبعض مشاريع الطرق بالمدينة إلى جانب عددٍ من المواقع الأخرى التي تعمل عليها الأمانة حاليًا ليتم إنجازها وفق أفضل الصور والنماذج التنموية التي تتناسب مع جغرافية المدينة.

يذكر أن أمانة المنطقة تتابع تنفيذ عددٍ من المشاريع التنموية والحيوية في مدينة أبها التي ستسهم في تطوير وتنمية المدينة وجاءت بعد دراسات ميدانية لواقعها ومستقبلها الحضري وفق توجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال ووزير الشؤون البلدية والقروية اللذين يحرصان على جودتها ومتابعتها دائمًا والحرص على دقة تنفيذها وتسليمها في المواعيد المجدولة مسبقًا.

من جهة أخرى قامت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارة الرقابة الصحية بجولات رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية، ضمن حملة الرقابة التي بدأتها الأمانة على المطاعم والمنشآت الغذائية على مستوى المنطقة بمتابعة أمير المنطقة.

وقال أمين منطقة عسير إن الجهود الرقابية تأتي ضمن حملة الأمانة للتأكد ومتابعة الاشتراطات النظامية والبلدية والاحترازية، مشيرًا إلى أن الفرق الرقابية بذلت جهودًا كبيرة وما زالت في متابعة هذه المنشآت على مستوى بلديات ورصدت مخالفات متنوعة منها سوء النظافة العامة والعاملين وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية والعثور على مواد غير صالحة للاستهلاك إضافة إلى سوء الحفظ والتخزين.

وبين أن عدد المطاعم التي تمت زيارتها خلال الأسابيع الماضية ٣٨٦٥ مطعماً المُطابق منها للاشتراطات بلغ ٢٣٥٧ وغير المُطابق بلغ عددها ١٤٦٠، مضيفاً أن الفرق طبقت العقوبات النظامية على المخالفين حيث تم رصد ١٤٦٠ مخالفة وإغلاق ٣٥٦ وسحب ٥٣٥ عينةً لإجراء الكشف عليها في مختبر الأمانة، مبينًا أنه نتج عن هذه الجولات مصادرة ٤٤٦٧ لترا و١١٨٣٩.٥ كجم من الأغذية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك.

الجدير بالذكر، أن الحملات الميدانية التي ينفذها مراقبو أمانة المنطقة وبلدياتها لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين حققت نتائج إيجابية على مستوى الأمانة وبلدياتها.