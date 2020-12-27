دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، عيادات الأسنان، والعيون والجلدية، والتغذية، وقسم العلاج الطبيعي، ضمن التدشين الجزئي لمستشفى المخواة الجديد، وأكد الأمير حسام متابعته الشخصية للتشغيل، وقدم اعتذاره للمواطنين في القطاع التهامي على التأخير متمنياً للجميع الصحة والسلامة، وشدد أمير منطقة الباحة على أن العبرة ليس بتوفير المباني والتجهيزات، وإنما بمن يعملون ويقدمون الخدمة الصحية من خلال كوادر طبية متخصصة وتعمل وفق أحدث ما توصل إليه العلم وحازته التقنية وبأفضل مستويات، مثمناً دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، و ولي عهده، بتأمين أرقى المرافق والخدمات لخدمة المواطن، ووجه الشكر لوزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة لتعاونه ومرونته في تعزيز الخدمات الصحية لمنطقة الباحة.

فيما أكد المدير العام للشؤون الصحية في منطقة الباحة فهد بن عبدالله المجماج لـ«عكاظ» أن العيادات الأربع وقسم العلاج الطبيعي ستستقبل المراجعين من صباح غد (الإثنين)، موضحاً أنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفى المخواة العام بتكلفة 270 مليون ريال، وبسعة سريرية تصل إلى 200 سرير، لافتاً إلى أن خطة نقل المرضى ستبدأ في الثامن من شهر جمادى الثانية، إضافة إلى إجراء العمليات الجراحية، وتشغيل الأجهزة الطبية الحديثة ومرافق المستشفى.