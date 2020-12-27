أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 154 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 175 حالة إضافية، و9 وفيات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 362.220 حالة، من بينها 2856 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 391 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 353.179 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6185 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.5%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 0.78%، في حين بلغت نسبة الوفيات 1.7%

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (42)، منطقة مكة المكرمة (33)، المنطقة الشرقية (17)، منطقة المدينة المنورة (16)، منطقة عسير (12)، منطقة تبوك (7)، منطقة الحدود الشمالية (6)، منطقة القصيم (5)، منطقة الباحة (4)، منطقة حائل (4)، منطقة نجران (3)، منطقة جازان (3)، منطقة الجوف (2).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (36)، جدة (17)، مكة المكرمة (8)، تبوك (7)، المدينة المنورة (7)، ينبع (7)، خميس مشيط (6)، الدمام (6)، عرعر (5)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (30)، ينبع (25)، مكة المكرمة (15)، جدة (9)، الدمام (7)، المدينة المنورة (6)، الجبيل (5).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.

وفي السياق، أكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن عدد المسجلين لأخذ اللقاح وصل حالياً إلى 700 ألف من الفئات ذات الأولوية، والإقبال متزايد، وهذا ينم عن وعي المجتمع.

وشدد العبدالعالي على أن التسجيل لأخذ اللقاح سيكون على مراحل، وسنذهب إلى مراحل أكثر اتساعاً، والتسجيل متاح لأفراد المجتمع كافة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لكشف مستجدات فايروس كورونا محليا وإقليميا وعالميا، إن ما يُرصَد من معلومات وبيانات حول الفيروس المتحور تتماشى مع المعلومات الأولية، وباختصار -حتى الآن- لم يثبت أن هذا التحور مؤثر على شدة الفايروس أو أنه مؤثر بشكل سلبي على فعالية اللقاح.

وجدد متحدث «الصحة» دعوته للجميع إلى التقيّد بالاحترازات الوقائية، مؤكدا أنه يقينا من التحور المرصود مؤخرًا وجميع التحورات، كما دعا إلى الالتزام بالحد من التجمعات والاستمرار بالأعداد المسموح بها.

وكشف أن الحالات الحرجة المصابة بكورونا انخفضت بنسبة 83%، وكذلك حالات الوفاة انخفضت بنسبة 85%، وهذا يدل على مؤشر إيجابي وأننا بالاتجاه السليم.

وأوضح أن اللقاح ضد كورونا قوي جدًا ويعد خطوة أساسية لاجتياز هذه الجائحة، مشيرا إلى أنه لا يتعارض مع الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة كالسكري، أو الأدوية النفسية، مشددا على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، والابتعاد عن تناقل الشائعات المغلوطة حول اللقاح.