أصدر الدفاع المدني السعودي والمركز الوطني للأرصاد تنبيها متقدما عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل (الكامل، بحرة، جدة، رابغ) حتى الساعة 12 مساء.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأحد)، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيزة مسبوقة برياح سطحية على مناطق (حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وهطلت اليوم (الأحد)، أمطار رعدية غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة.