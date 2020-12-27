أعلنت وزارة الصحة أمس (السبت) تسجيل (163) حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (362066) حالة، من بينها (2886) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (383) حالة حرجة، كما تم تسجيل (189) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (353004) حالات، فيما بلغ عدد الوفيات (6176) حالة، بإضافة (8) حالات وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى أنه أجري (28916) فحصاً مخبرياً جديداً.ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فايروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.ودعت الصحة كل مَنْ يشعر بالأعراض إلى التوجه لعيادات «تطمن»، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.