ضمن مبادراتها الخاصة بملتقى مكة الثقافي، أطلقت وزارة الحج والعمرة أمس (السبت) منصة وبطاقة الحج الذكية، لربط العمليات والخدمات بكافة قطاعات الوزارة، إذ تتضمن إصدار بطائق تعريفية ذكية لكل حاج تحتوي على معلوماتهم الشخصية والطبية والسكنية، وتساهم البطاقة في إرشاد الحجاج لسكنهم في المشاعر والتحكم بالدخول إليه وإلى المرافق المختلفة، إضافة إلى دورها في الحد من الحج غير النظامي.وتعمل البطاقة عن طريق تقنية اتصال المجال القريب (NFC) وتمكّن من قراءة البطاقة عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية (KIOSK) المنتشرة في المشاعر المقدسة، وتحتوي البطاقة على رمز شريطي (Barcode) يتم قراءته عن طريق العاملين لمعرفة معلومات الحاج.وكانت وزارة الحج والعمرة من أول المشاركين في الملتقى لهذا العام، بمبادرة «البطاقة الذكية»، التي تُعتبر أحد نواتج مبادرات رؤية 2030، وجاء تطبيق المبادرة لتكون نموذجاً ناجحاً لتطبيق التقنيات في خدمة ضيوف الرحمن.وستفعل البطاقة الذكية في موسم حج عام 1442هـ، بعد أن تم البدء في استخدامها خلال موسم حج 1440هـ، بتجربة قرابة 50 ألف بطاقة تم توزيعها لمجموعة من الحجاج لدراسة التجربة، وستتم إدارتها من خلال مركز موحد للتحكم بجميع الخدمات، يشارك فيه كل القطاعات التي تخدم ضيوف الرحمن، كون منظومة الحج والعمرة عبارة عن نسيج متكامل تتعاون فيه جميع قطاعات المملكة الحكومية أو الخاصة خدمة لحجاج بيت الله الحرام.يذكر أن الجهات الحكومية تفاعلت مع حلقات نقاش «صناعة المبادرات الرقمية»، لتبادل المعارف والخبرات ومشاركة القطاعات المختلفة الأفكار والآراء حول تحقيق رؤية الملتقى ورسالته وخططه التنفيذية، لتعظيم أثر الملتقى وزيادة تحقيقه مقاييس الأداء، والمستهدفات الإستراتيجية، إذ انتهت بصياغة مقترحات مبادرات في ستة مسارات في الصحة، التعليم، الثقافة والإعلام، القيم والخدمات، الخدمات، والحج والعمرة.