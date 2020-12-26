كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، لـ «عكاظ»، أن الوزارة بصدد الانتهاء من مشروع حائل الشامل بتكلفة 3 مليارات ريال تقريبا، وتسعى لتنظيم السوق التجاري لمنتجات المزارعين على مستوى المملكة.

جاء ذلك خلال لقائه عدداً من المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال بمنطقة حائل، في لقاء مفتوح نظمته غرفة حائل ممثلة باللجنة الزراعية، ناقش خلاله مع الحضور عدداً من الموضوعات التي تهم الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وأجاب على استفساراتهم، وتجول في المعرض المصاحب الذي يحتوي أبرز المنتجات الزراعية بالمنطقة.

وكان وزير الزراعة قد دشن صباح اليوم (السبت) مركز خدمات المزارعين التابع للجمعية التعاونية التسويقية بالقاعد، خلال الجولة التفقدية للمنطقة، وشهد توقيع عدة مذكرات تفاهم متعلقة بالاستنفاع من العمالة الزراعية الموسمية لخدمة عدد من المزارع، واتفاقيات متعلقة بالثروة الحيوانية، كما وضع حجر الأساس لمشروع تعزيز الأبحاث التطبيقية للاستزراع في المياه الداخلية، ووقف على مشروع الطخيم الزراعي.

واطلع وزير البيئة والمياه والزراعة على سير العمل في مشروع استكمال محطة تنقية المياه ومحطة المعالجة بمحافظة بقعاء، ووقف على مشروع توسعة محطة المياه المعالجة (المرحلة الجديدة) بمدينة حائل.

وأوضح الفضلي، أن الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بزيارة المناطق والمحافظات والقرب من المواطنين وتفقد الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف: «سعدت بزيارة محافظات حائل، والتقيت بالجمعيات التعاونية واطلعت على خططها في التوسع في الخدمات والإنتاج الزراعي، وزرت مشاريع تعنى بإيصال خدمات المياه للمواطنين في المحافظات وبعض القرى، والتقيت بالمواطنين واستمعت لمطالبهم ومقترحاتهم، وأوضحت لهم بشأن الكثير من المشاريع قيد التنفيذ أو بصدد التنفيذ».