اقتدى عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية في مختلف مدنها، بالمسارعة في التسجيل في تطبيق صحتي لأخذ المصل، بعد ظهور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فيديو وهو يتلقى لقاح كوفيد 19.

من جانبه يقول الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض، علي بن ماجد آل شريدة إن هذه الشجاعة في ولي العهد ليست بمستغربة، إذ لم ينتظر حتى يرى أثر الحقنة في شعبه وإنما أراد أن يرى الشعب أثر الحقنة فيه، وهذا من دون شك سينعكس على قبول اللقاح بين معظم شرائح المجتمع، وبالتالي رفع مستوى الحصانة الصحية للمملكة بشكل عام ضد هذه الجائحة.

من جهتها، تؤكد نجد الشمري (من المنطقة الشرقية) أن ولي العهد قائد مُختلف في كل الحالات والمواقف والأحداث والظواهر والأزمات، القائد الفذ والشُجاع لا يُستغرب منه اي مغامرة أو تضحية أو تفان في سبيل راحة وسعادة وتقدم وتطور شعبه، ذلك هو الفخر الذي نُردده دائماً بأفواهنا.

ويقول محمد عواض السلمي (من جدة)، إن الكلام يعجز أمام الأمير محمد بن سلمان، ودعواتنا بأن يحفظ الله أميرنا الشجاع، الهمام، الملهم، ويديمه ونحن على دربه وطريقه سائرون. ويضيف السلمي بأنه بعدما شاهد الفيديو الذي تلقى فيه ولي العهد اللقاح، بادر مسرعاً دون تردد بالتسجيل في تطبيق صحتي لأخذ المصل.

ويذكر معتز أحمد الباز، (أحد المقيمين بمدينة أبها) أن ولي العهد الأمير محمد هو القدوة الحقيقية لنا، في بداية الأمر عند موافقة وزارة الصحة السعودية على إتاحة اللقاح في هذه البلاد عزمت النية على أنني سأكون بالصفوف الأولية لأخذ هذا اللقاح عند توفره لفئة الشباب، وعندما تلقى ولي العهد الأمير محمد اللقاح وكذلك وزير الداخلية ورئيس هيئة الترفيه، تحمست وزاد شغف التطعيم بأسرع وقت وأقرب فرصة وقمت بالتسجيل في تطبيق صحتي وأنتظر الموعد بفارغ الصبر.