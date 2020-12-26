أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 163 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، فيما تم رصد تعافي 189 حالات إضافية، و8 وفيات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 362.066 حالة، من بينها 2886 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 383 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 353.004 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6176 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.49%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 0.79%، وبلغت نسبة الوفيات 1.7%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (39)، منطقة مكة المكرمة (34)، منطقة المدينة المنورة (21)، المنطقة الشرقية (19)، منطقة عسير (16)، منطقة القصيم (7)، منطقة تبوك (6)، منطقة نجران (5)، منطقة الباحة (5)، منطقة جازان (4)، منطقة حائل (4)، منطقة الجوف (2)، منطقة الحدود الشمالية (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (31)، جدة (16)، ينبع (14)، خميس مشيط (11)، مكة المكرمة (10)، المدينة المنورة (6)، تبوك (5)، الدمام (5)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (27)، جدة (16)، ينبع (16)، مكة المكرمة (15)، المدينة المنورة (11)، عنيزة (7)، تبوك (6)، الليث (6)، بريدة (5)، الدمام (5)، الجبيل (5)، المذنب (5).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.