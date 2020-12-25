صرّح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن ضبط شبكة إجرامية بمدينة الرياض وإحباط محاولتها تهريب 11.375.600 قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ثوم.

وأوضح النجيدي، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بالشبكة الإجرامية والقبض على جميع عناصرها داخل المملكة، وعددهم 7 متهمين، بينهم 3 مواطنين و4 مقيمين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.