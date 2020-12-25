أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة ضرورة التقيد بإجراءات الرفع المساحي بعد تقديم طلب تملك العقارات للمواطنين عبر المنصة الإلكترونية.

وبينت أن المكاتب الهندسية والمساحية تقوم برفع مخططات الرفع المساحي على ⁧‫منصة إحكام⁩ ويتطلب ذلك تسجيلهم بالمنصة، مشيرة إلى أن الخطوات تتمثل في إدخال رقم الهوية وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول وسوف تظهر الصفحة الرئيسية للمكتب الهندسي والمساحي وتحتوي على الطلبات (مهامي) ثم يتم الضغط على أيقونة «الطلبات» إذ تظهر جميع الطلبات في النظام ويتم اختيار الطلب المرغوب دراسته والضغط على أيقونة «استعراض» ثم تظهر بيانات طالب التملك أو التعديل وبيانات ممثل الطلب وبيانات الطلب والعقار ثم يتم الضغط على أيقونة «قبول الطلب» ليتم سحب الطلب، بعد ذلك يتم الدخول على مهامي واستعراض المهام المسحوبة ثم الضغط على أيقونة «رفع التقرير» وسوف تظهر بيانات الطلب وبيانات موقع العقار ثم يتم إرفاق البيانات الهندسية للعقار وهي التقرير المساحي يكون بصيغة PDF وملف اوتوكاد للكروكي المرفوع بصيغة DWG ومخطط بصيغة SHAPEFILE وبه حدود الأرض ويحتوي على الحدود POLYGONE والمساحة POLYGONE ويضاف عليها جدول بيانات الأرض المتمثلة في (المالك - المدينة - المساحة - تاريخ الرفع) والإحداثيات POINTS ثم يتم الموافقة على الإقرار والضغط على أيقونة «رفع التقرير» مع إمكانية رفض دراسة التقرير بالضغط على أيقونة إلغاء الطلب.