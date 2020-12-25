أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل (189) حالة إصابة مؤكدة جديدة بفايروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (361725) حالة، من بينها (2958) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (380) حالة حرجة، كما تم تسجيل (190) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (352608) حالات، فيما بلغ عدد الوفيات (6159) حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة، لافتة إلى إجراء (34798) فحصا مخبريا جديدا، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفايروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية لقاح كورونا.