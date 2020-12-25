يحسم مجلس الشورى خلال جلسته العادية العاشرة الإثنين القادم -عبر الاتصال المرئي- قراره بشأن مقترح مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية، ويستمع قبل حسم قراره بالتصويت إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية.ويصوت المجلس على ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440 /‏ 1441، كما سيناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.ويصوت المجلس خلال الجلسة على ما تضمنه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440 /‏ 1441، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائه، وتتناول الجلسة تقريراً تقدمت به اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة.كما يبحث المجلس في جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة المنعقده الثلاثاء القادم، وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية.ويستعرض المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح مشروع نظام السوق العقارية، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص، وتقريراً آخر تقدمت به لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع نظام الشرطة السياحية.