أقر الاجتماع الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس، وتشكيل اللجان الفرعية والتي تتضمن التنسيق السياسي، التنسيق الأمني، لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة، لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية.وأشار المجلس إلى أن الاجتماعات القادمة سيتم خلالها وضع الرؤية المشتركة لتعزيز العلاقات وتعميقها بين البلدين في جميع المجالات بما يحقق ما تصبو إليه القيادتان الرشيدتان من تعزيز للأمن والاستقرار ودعم المسيرة التنموية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.وأكد الأمير محمد بن سلمان والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على ما يوليه الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخوه الملك حمد بن عيسى آل خليفة -حفظهما الله- من حرص واهتمام بالغ بتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، مشيرين إلى أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط متينة ترتكز على دعائم تاريخية راسخة.وذكر الاجتماع في بيانه المشترك أنه في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين السعودية ومملكة البحرين، وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية الأخوية والمتميزة بينهما، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تم عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - البحريني.