شاركت الهيئة العامة للإحصاء في الاحتفال بيوم الإحصاء الخليجي المقام تحت شعار «البيانات الذكية.. مستقبل الإحصاءات الرسمية».واعتمد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في المنامة بمملكة البحرين في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2016 تخصيص يومٍ للإحصاء الخليجي من كل عام، وتتمثَّل أهميته في التأكيد على شراكة المجتمع بكل فئاته مع الإحصائيين، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الإحصاء في تحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة، كما يُبيّن الدور الإستراتيجي الذي تضطلع به المنظومة الإحصائية الخليجية في اتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية بالمنطقة.وتُعد المملكة من أوائل الدول الخليجية التي اهتمت بالعمل الإحصائي منذ وقت مبكر في عام 1349، إذ أدركت أهمية الإحصاء والمعلومات لكونها إحدى ركائز البناء والتنمية في أي بلد واعد يسعى للنهوض على أسس سليمة وصلبة، شهد ذلك العام بدايات العمل الإحصائي في المملكة، وبعد نحو 3 عقود من هذا التاريخ، وتحديدا في عام 1379، صدر نظام الإحصاءات العامة بمرسوم ملكي ليكون العمل الإحصائي عملا مؤسسيا يُستند في مرجعيته النظامية والإدارية والفنية إلى نظام رسمي.