نفَّذت وحدة سكن العمالة في أمانة عسير، جولات رقابية على مساكن العمالة التابعة لجهات حكومية وخاصة، بهدف التأكد من الإجراءات الاحترازية والاشتراطات النظامية والصحية.



وأوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الجولات الخاصة بمساكن العمالة محل متابعة مستمرة من اللجان الخاصة بهذه الأعمال، نظراً لأهمية التأكد من سلامة الإجراءات النظامية والصحية لهم، ولضمان السلامة الصحية للمجتمع، إلى جانب التأكد من تطبيق الشروط الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا وملاءمة مساكن العمال للاشتراطات.



وأشار إلى أن الفرق نفذت جولات في 18 موقعاً لسكن العمالة، وتنوعت المساكن للعمالة التي تعمل في جهات حكومية وأخرى لجهات خاصة، مؤكداً أن الفرق الرقابية رصدت تدني مستوى النظافة، وعدم وجود غرف عزل، وتكدساً، وعدم توافر مواد التعقيم والنظافة، إضافة إلى إغلاق منافذ التهوية، وعدم وجود اشتراطات السلامة، وعدم وجود مشرف للسكن، لافتاً إلى أنه يوجد في هذه المساكن ما يقارب 2213 عاملاً.