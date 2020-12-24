صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (4) أشخاص (مواطِنَين ومخالِفَين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، جميعهم في العقد الثالث من العمر)، وذلك إثر تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت بسرقة متاجر ومقارّ شركات وسرقة القواطع الكهربائية والكابلات النحاسية من المباني.



وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد بلغت قيمة المسروقات (1.504.000) ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.