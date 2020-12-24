تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب اعتبارا من غد (الجمعة) في استقبال طلبات تسجيل المعلمين الجدد الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية لمدة 3 أيام في الاختبارين العام والتخصصي. وكانت الهيئة بدأت في استقبال طلبات التسجيل لمعلمي المدارس الأهلية منذ منتصف شهر ديسمبر الجاري ثم تلاه التسجيل لمعلمي مدارس التعليم العام.

يذكر أن الهيئة حددت مواعيد الاختبار التخصصي بحيث يبدأ من يوم الثالث والعشرين من شهر يناير القادم ويستمر حتى يوم الثلاثين من الشهر نفسه، على أن يبدأ الاختبار العام اعتبارا من يوم العشرين من شهر مارس وينتهي يوم السادس والعشرين من الشهر نفسه، على أن تعلن النتائج وإصدار الرخص للمجتازين يوم الثلاثين من شهر مايو للعام ٢٠٢١.