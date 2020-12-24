تعد الهايكنق إحدى الرياضات الممتعة التي عملت المملكة على تعزيزها ودعمها، فهي تثري ممارسيها بتجربة غنية من الاكتشاف لجمال طبيعتها وتنوع تضاريسها ومناخها، ويجد هواة هذه الرياضة متنفسا يُسهم في تحسين نمط حياتهم الصحية والترفيهية، وهو الأمر الذي عملت على تحقيقه الهيئة السعودية للسياحة من خلال موسم «شتاء السعودية»، الذي انطلق تحت شعار «الشتاء حولك» في العاشر من ديسمبر الجاري ويستمر حتى نهاية مارس القادم (2021)، في أكثر من 17 وجهة تزخر بالطبيعة الساحرة والجاذبة لممارسة «سياحة رياضة الهايكنق».

وعبر أكثر من 200 منشأة وشركة تشارك في موسم «شتاء السعودية»، أصبحت جميع المتطلبات والاحتياجات لممارسي الهايكنق متوفرة ضمن باقات سياحية متكاملة ومتاحة عبر موقع وتطبيق «روح السعودية»، وتحت إشراف فريق مؤهل من المدربين، لضمان سلامة المشاركين والمشاركات والتعرف على المقومات السياحية الوطنية بطريقة آمنة وممتعة، مع حرص منظمي الرحلات على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لتنفيذ التجارب السياحية بمعايير عالمية احترافية، تتواءم مع أهداف الهيئة السعودية للسياحة الإستراتيجية في الموسم.

ويشكل متنزه الشرف بمحافظة تنومة بمنطقة عسير أحد المواقع السياحية الجديدة التي افتتحها الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنق في الخامس من مارس 2020، وتبلغ مسافة المسار الجديد 30 مترا وبعدد 41 مسارا للمبتدئين والمحترفين، لتصبح بذلك محطة جديدة لمحبي هذه الرياضة الممتعة، وسط أحضان الطبيعة الساحرة التي تنعم بها هذه المنطقة والأجواء الشتوية اللطيفة، وأما «سودة عسير» فهي من أعلى القمم الجبلية في المملكة وأهم الأماكن الجاذبة لهواة الهايكنق، لإطلالاتها الأخاذة وموقعها المميز.

ويعد «جبل دكا» في منطقة الشفا بالطائف أحد أبرز المناطق والوجهات السعودية لممارسة رياضة الهايكنق، وهو امتداد لسلاسل جبال الحجاز التي ترتفع على سطح البحر بـ2500 متر تقريبا، وهو ما يجعلها من الأماكن المفضلة التي يحرص المشغلون السياحيون على تنظيم عدد من الباقات السياحية فيها، لوجود المناطق الطبيعية الخلابة، والأجواء المميزة التي تحفّز الأشخاص على استكشافها وخوض المغامرات.

وهناك موقع «حافة العالم» الذي يقع على بعد 90 كيلومتراً من الرياض في منطقة العيينة، وهو من الأماكن المفضلة لمحبي رياضة الهايكنق في الخريف والشتاء لاعتدال الأجواء فيها، والتخطيط للمغامرات الشيقة والممتعة، وما يميز هذه التجربة السياحية في موسم «الشتاء حولك» هو توفير منظمي الرحلات باقات تضم أنشطة مصاحبة تشمل التخييم، وجلسات السمر، وركوب الخيل والجمال، وقيادة الدبابات الرباعية التي تعد خيارا رائعا لمن يرغبون في الاستمتاع بالقيادة على الرمال، ومن الأنشطة المصاحبة أيضا التزلج على الكثبان الرملية، وهو ما يجعل منها تجربة سياحية شيقة.