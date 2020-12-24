أقام تعليم صبيا حفل تكريم للمشاركين في أنشطة وفعاليات الصحة المدرسية على مسرح الإدارة، بحضور مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، ومساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية، وقادة وقائدات المدارس، ومشرفي ومرشدي الصحة المدرسية.

وأشار المساعد للشؤون المدرسية عثمان محمد مسملي، إلى أن الوطن قدم إنسانه على كل اعتبار خلال أزمة كورونا التي مثلت تحديا على مستوى العالم، لكن بلادنا قدمت نموذجا متفردا، ورسمت مسارا متميزا في رعاية صحة المواطن والمقيم، وأظهر نظامنا الصحي والتعليمي والاقتصادي والسياسي متانته.

وأشاد بإنجازات الصحة المدرسية على مستوى الوزارة والإدارة ومكاتب التعليم، وما لهم من جهود في التوعية بالاحترازات، وإسهامهم في تخفيف أثر جائحة كورونا، وأن هذا التكريم هو وقفة وفاء لجهودهم مع استمرار العمل ومواصلة أنشطة التوعية.

وضمن حفل التكريم تم عرض ملخص لأعمال الشؤون الصحية المدرسية بتعليم صبيا، ومبادراتها، وبرامجها التدريبية العامة، والمنفذة في المدارس، وأعداد المستفيدين منها، وإحصائيات عن الحملة الإعلامية لمكافحة كورونا، والتوعية التفاعلية، والمعارض والأركان التوعوية، والمسابقات التثقيفية، وبرامج تدريب المرشدات والمرشدين الصحيين.

وقال مدير تعليم صبيا إن هذا الاحتفاء يأتي تتويجا لقصة نجاح جهود الزملاء وفريق العمل في ميدان الصحة المدرسية خلال الفصل الأول، وما ساهموا به من رفع الوعي بجائحة كورونا لدى منسوبي التعليم، وسطروه من مشاركات على المستوى الوطني بالتكامل مع وزارة الصحة.

وأكد «الخرمي» أن الصحة المدرسية جزء من منظومة الصحة العامة، مشيدا بالروح المعنوية لمنسوبي الصحة المدرسية تجاه المجتمع والمدارس في الحملات التوعوية المختلفة، والاحتفاء بالأيام العالمية الصحية. وأضاف أن الصحة المدرسية واكبت تغير نظام العملية التعليمية خلال أزمة كورونا بشكل جديد وطابع متميز وتوعية إلكترونية تفاعلية، وتوظيف لمواقع التواصل من خلال القنوات المتاحة في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس.

وخُتم حفل الاحتفاء بتكريم أكثر من ستين مشاركا ومشاركة في أنشطة وفعاليات الصحة المدرسية من قادة وقائدات المدارس، ومرشدي ومرشدات، ومشرفي ومشرفات الصحة المدرسية.